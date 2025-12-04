Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif

Banjir Rendam Motor Warga, Pertamina Lubricants Turun Tangan

Kamis, 04 Desember 2025 – 21:30 WIB
Banjir Rendam Motor Warga, Pertamina Lubricants Turun Tangan - JPNN.COM
PT Pertamina Lubricants (PTPL) menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara serta Sumatra Barat. Foto: Pertamina Lubricants.

jpnn.com - PT Pertamina Lubricants (PTPL) menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara serta Sumatra Barat.

Melalui program Peduli Sumatra, perusahaan menyalurkan bantuan darurat berupa layanan ganti oli motor gratis dan paket sembako di sejumlah titik kawasan terdampak.

Bantuan tersebut difokuskan untuk menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat pascabencana, khususnya dalam pemulihan mobilitas warga yang kendaraan bermotornya terendam banjir.

Baca Juga:

Program ganti oli gratis ini dapat dimanfaatkan masyarakat hingga 5 Desember 2025 di bengkel mitra Pertamina Lubricants yang telah ditunjuk.

Distribusi Menjangkau Wilayah Terpencil

Tidak hanya itu, PTPL juga mengirimkan 105 drum kosong dan 10 Intermediate Bulk Container (IBC) untuk mendukung penyaluran bahan bakar menuju wilayah yang belum bisa dijangkau kendaraan berat akibat kerusakan akses jalan.

Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Sigit Pranowo menegaskan bahwa seluruh bantuan disalurkan berdasarkan prioritas kebutuhan warga di lapangan.

Baca Juga:

Dia berharap kehadiran perusahaan dapat meringankan beban masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana alam.

"Kami berharap bantuan ini dapat membantu mempercepat proses pemulihan aktivitas warga, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok maupun transportasi sehari-hari," ucap Sigit.

PT Pertamina Lubricants (PTPL) menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara serta Sumatra Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Lubricants  Pertamina  Banjir Sumatra Utara  Banjir Sumatra Barat  banjir 
BERITA PERTAMINA LUBRICANTS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp