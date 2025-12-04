Banjir Rendam Motor Warga, Pertamina Lubricants Turun Tangan

jpnn.com - PT Pertamina Lubricants (PTPL) menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara serta Sumatra Barat.

Melalui program Peduli Sumatra, perusahaan menyalurkan bantuan darurat berupa layanan ganti oli motor gratis dan paket sembako di sejumlah titik kawasan terdampak.

Bantuan tersebut difokuskan untuk menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat pascabencana, khususnya dalam pemulihan mobilitas warga yang kendaraan bermotornya terendam banjir.

Program ganti oli gratis ini dapat dimanfaatkan masyarakat hingga 5 Desember 2025 di bengkel mitra Pertamina Lubricants yang telah ditunjuk.

Distribusi Menjangkau Wilayah Terpencil

Tidak hanya itu, PTPL juga mengirimkan 105 drum kosong dan 10 Intermediate Bulk Container (IBC) untuk mendukung penyaluran bahan bakar menuju wilayah yang belum bisa dijangkau kendaraan berat akibat kerusakan akses jalan.

Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Sigit Pranowo menegaskan bahwa seluruh bantuan disalurkan berdasarkan prioritas kebutuhan warga di lapangan.

Dia berharap kehadiran perusahaan dapat meringankan beban masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana alam.

"Kami berharap bantuan ini dapat membantu mempercepat proses pemulihan aktivitas warga, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok maupun transportasi sehari-hari," ucap Sigit.