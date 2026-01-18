Banjir Rendam Permukiman Cakung Barat, Ratusan Warga Mengungsi

jpnn.com - JAKARTA TIMUR - Sejumlah permukiman warga di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur terendam banjir akibat hujan berintensitas tinggi dan luapan Kali Cakung, Minggu (18/1).

Lurah Cakung Barat Yasir Habib Putra mengatakan banjir kali ini berdampak signifikan terhadap beberapa rukun warga (RW).

RW 03, RW 06, RW 07, dan RW 08 mengalami genangan dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 sentimeter hingga mencapai 120 sentimeter di titik terparah.

“Di beberapa lokasi, air sempat mencapai ketinggian pinggang orang dewasa. Kondisi ini cukup membahayakan, terutama bagi lansia dan anak-anak,” ujar Yasir saat dikonfirmasi, Minggu (18/1).

Dia mengatakan genangan air menyebabkan aktivitas warga lumpuh total dan sejumlah ruas jalan lingkungan tidak dapat dilalui kendaraan, sementara akses menuju fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan pusat layanan masyarakat turut terhambat.

Warga terpaksa menyelamatkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, bahkan sebagian memilih mengungsi demi keselamatan.

Meski tidak ada laporan korban jiwa, banjir diperkirakan menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit, terutama bagi warga yang rumahnya terendam lebih dari satu meter.

Mengantisipasi dampak yang lebih luas, aparat kelurahan bersama BPBD DKI Jakarta, PPSU, serta unsur terkait lainnya mengevakuasi warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan warga sakit.