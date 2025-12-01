Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Banjir Sumatra, Legislator PKS Minta Pemerintah Menetapkan Status Bencana Nasional

Senin, 01 Desember 2025 – 16:45 WIB
Banjir Sumatra, Legislator PKS Minta Pemerintah Menetapkan Status Bencana Nasional - JPNN.COM
Kondisi pascabanjir wilayah di Desa Hotagodang , Batangtoru, Tapanuli Selatan pada Minggu (30/11). Foto: BNPB

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah tidak menunda-nunda dan bisa segera menetapkan status Bencana Nasional dari peristiwa banjir dan longsor di Sumatra bagian utara.

Legislator fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan peristiwa banjjr dan longsor di Sumatra berskala luas dengan kerusakan yang masif.

"Banyak korban jiwa dan terluka, sementara masih banyak korban yang hilang," ujar Sukamta melalui keterangan persnya, Senin (1/12).

Baca Juga:

Selain itu, kata Sukamta, masih banyak wilayah yang terisolir dan belum bisa mendapat akses bantuan pemerintah pusat.

Dia bahkan mengatakan sebagian pemerintah kabupaten juga lumpuh tak berdaya melakukan tanggap darurat bencana. 

"Melihat situasi ini sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional," ujar Sukamta.

Baca Juga:

Alumnus University of Salford, Inggris Raya itu memang tidak menafikan perhatian pemerintah yang maskimal.

Misalnya, pemerintah selama tanggap bencana sudah mengirim regu penyelamat dari BNPB dan SAR, mengerahkan personil TNI-Polri, serta menyalurkan logistik. 

Wakil Ketua Komisi I Sukamta meminta pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional dalam peristiwa banjir dan longsor di Sumatra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bencana Nasional  banjir sumatra  Aceh  Sumut  sumbar  Longsor  Sukamta  PKS 
BERITA BENCANA NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp