Banjir Sumatra, Legislator PKS Minta Pemerintah Menetapkan Status Bencana Nasional

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah tidak menunda-nunda dan bisa segera menetapkan status Bencana Nasional dari peristiwa banjir dan longsor di Sumatra bagian utara.

Legislator fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan peristiwa banjjr dan longsor di Sumatra berskala luas dengan kerusakan yang masif.

"Banyak korban jiwa dan terluka, sementara masih banyak korban yang hilang," ujar Sukamta melalui keterangan persnya, Senin (1/12).

Selain itu, kata Sukamta, masih banyak wilayah yang terisolir dan belum bisa mendapat akses bantuan pemerintah pusat.

Dia bahkan mengatakan sebagian pemerintah kabupaten juga lumpuh tak berdaya melakukan tanggap darurat bencana.

"Melihat situasi ini sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional," ujar Sukamta.

Alumnus University of Salford, Inggris Raya itu memang tidak menafikan perhatian pemerintah yang maskimal.

Misalnya, pemerintah selama tanggap bencana sudah mengirim regu penyelamat dari BNPB dan SAR, mengerahkan personil TNI-Polri, serta menyalurkan logistik.