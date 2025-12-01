Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Banjir Sumut, Polri Gerak Cepat Airdrop Bantuan ke Wilayah Terisolasi

Senin, 01 Desember 2025 – 12:00 WIB
Banjir Sumut, Polri Gerak Cepat Airdrop Bantuan ke Wilayah Terisolasi - JPNN.COM
Polri kembali mengirimkan bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara melalui metode airdrop menggunakan helikopter, Minggu (30/11/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Polri kembali mengirimkan bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara melalui metode airdrop menggunakan helikopter, Minggu (30/11).

Bantuan ini ditujukan untuk tiga wilayah yang masih terisolasi akibat banjir, yakni Desa Pagaran Lambung di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, serta Desa Naga Timbul dan Desa Nauli di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari operasi pendorongan logistik yang dilakukan Mabes Polri sehari sebelumnya, pada 29 November 2025, dari Mako Polisi Udara Pondok Cabe.

Baca Juga:

Dalam operasi tersebut, Polri mengerahkan kekuatan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemanfaatan fasilitas udara diprioritaskan agar penyaluran bantuan ke titik-titik sulit dapat dilakukan lebih cepat.

Waastamaops Kapolri Irjen Laksana menegaskan Polri bergerak cepat sebagai wujud kehadiran negara dalam situasi darurat.

Baca Juga:

Ia menyampaikan, Kapolri Listyo Sigit telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari bahan makanan sampai perlengkapan SAR.

“Bapak Kapolri memerintahkan agar segera membantu menyelesaikan masalah-masalah di daerah terdampak, baik kekurangan bahan makanan, peralatan seperti genset, alat komunikasi, alat-alat SAR seperti perahu karet, pelampung, maupun peralatan medis,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11).

Polri memastikan pendistribusian bantuan akan terus dilakukan, baik melalui jalur udara maupun metode alternatif lainnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir sumut  Polri  Bantuan korban banjir  Sumatera Utara 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp