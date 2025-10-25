Banjir Tak Kunjung Surut, Pantura Semarang Lumpuh Empat Hari

jpnn.com - SEMARANG - Banjir masih merendam Jalan Pantura Kaligawe, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (25/10).

Ini sudah hari ke-4 banjir menggenangi jalur nasional di ibu kota Jawa Tengah itu.

Arus lalu lintas pun lumpuh.

Dampak terparah terjadi di depan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung. Ketinggian air di sana mencapai 60 hingga 80 sentimeter.

Jalan utama tersebut hanya bisa dilalui kendaraan besar seperti truk dan bus, sedangkan kendaraan kecil tidak disarankan melintas.

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan banyak kendaraan roda dua dan mobil kecil yang memaksa menerobos genangan akhirnya mogok.

Beberapa truk juga terlihat naik ke median jalan karena jalur tidak terlihat tertutup air.

“Kami mohon sepeda motor dan mobil kecil seperti sedan, minibus jangan lewat sini. Banyak truk mogok, nanti kalau memaksa bisa ikut mogok dan menambah panjang kemacetan,” ujar Kompol Rismanto.