Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Banjir Terjang Dua Kecamatan di Madina, 71 Kepala Keluarga Terkena Dampak

Sabtu, 22 November 2025 – 22:39 WIB
Banjir Terjang Dua Kecamatan di Madina, 71 Kepala Keluarga Terkena Dampak - JPNN.COM
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Utara (Sumut) mencatat 71 kepala keluarga (KK)terdampak banjir di Kabupaten Mandailing Natal. Foto: ANTARA/HO-Pusdalops Sumiut

jpnn.com, MADINA - Sebanyak 71 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Hutabargot dan Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terendam banjir, Sabtu (22/11).

Berdasarkan laporan yang diterima di Medan, Sabtu, banjir yang terjadi di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Muara Batang Gadis mengakibatkan 70 KK terdampak.

Sedangkan di Kecamatan Hutabargot mengakibatkan 1 KK dan enam hektare lahan persawahan dan satu sekolah terdampak di Desa Binaga.

Baca Juga:

Pusdalops mencatat jumlah pengungsi, korban jiwa da meninggal dunia nihil, tetapi berbagai upaya dan penanganan telah dilakukan pemerintah daerah setempat.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan laporan tersebut merupakan data sementara yang diterima Pusdalops Sumut. 

"Berdasarkan laporan, korban luka-luka, korban meninggal, jumlah pengungsi nihil," ujar Yuyun.

Baca Juga:

Yuyun, sapaan akrabnya, mengatakan kondisi terkini berdasarkan laporan yang diterima masih dilakukan penanganan, karena air belum surut. "BPBD Sumut berkoordinasi dengan BPBD Madina dalam penanganan bencana di lokasi terdampak," ujarnya.(antara/jpnn)

Sebanyak 71 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Hutabargot dan Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terendam banjir, Sabtu (22/11).

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  terendam banjir  Pusdalops Sumut  Madina 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp