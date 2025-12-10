Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Banjir Tinggalkan Trauma, Kemkomdigi Beri Dukungan Psikososial Bagi Anak-anak Terdampak Bencana

Rabu, 10 Desember 2025 – 11:30 WIB
Banjir Tinggalkan Trauma, Kemkomdigi Beri Dukungan Psikososial Bagi Anak-anak Terdampak Bencana
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Save the Children menghadirkan Mobil Dukungan Psikososial bagi anak-anak terdampak banjir bandang dan longsor di Belawan, Medan, pada Sabtu (6/12). Foto dok Kemkomdigi

jpnn.com, MEDAN - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Save the Children menghadirkan Mobil Dukungan Psikososial bagi anak-anak terdampak banjir bandang dan longsor di Belawan, Medan, pada Sabtu (6/12).

Program ini menjadi bagian dari komitmen memperluas layanan pemulihan pascabencana, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak.

Sebanyak 102 anak dari Lingkungan 8, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Belawan, mengikuti rangkaian aktivitas pemulihan yang dirancang untuk menurunkan kecemasan dan memulihkan rasa aman.

Adapun kegiatan meliputi menggambar, mewarnai, permainan kelompok, hingga sesi mendongeng.

Ketua Tim Kemkomdigi, Taofiq Rauf mengatakan upaya pemulihan pascabencana bukan hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga kesehatan mental dan kesejahteraan anak- anak.

“Pendekatan ini sejalan dengan mandat Kemkomdigi dalam memperkuat komunikasi publik yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh di wilayah terdampak,” ujarnya.

Sementara Fasilitator psikososial Save the Children, Syahferi Anwar, menjelaskan bahwa anak-anak di wilayah terdampak umumnya mengalami ketakutan ekstrem pada fase awal pascabencana. Suara hujan menjadi pemicu utama munculnya kembali memori traumatis.

“Begitu hujan turun, yang mereka cari pertama adalah orang tua. Objek lekat mereka terguncang,” ujar Syahferi.

TAGS   kemkomdigi  Kementerian Komunikasi dan Digital  korban bencana  Save The Children  Trauma  Anak Anak 
