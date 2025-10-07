Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

bank bjb dan IPDN Teken MoU, Wujudkan Kolaborasi untuk Pendidikan Tinggi Berkualitas

Selasa, 07 Oktober 2025 – 19:36 WIB
bank bjb dan IPDN Teken MoU, Wujudkan Kolaborasi untuk Pendidikan Tinggi Berkualitas - JPNN.COM
bank bjb dan IPDN Teken MoU. Foto: bjb

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menunjukkan dukungannya dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Penandatanganan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 7 Menara bank bjb, Bandung, sebagai bentuk kolaborasi strategis untuk menghadirkan layanan perbankan yang mendukung pengelolaan keuangan di lingkungan akademik pemerintahan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin dan Rektor IPDN Dr. H. Halilul Khairi, S.Sos., M.Si.

Baca Juga:

Turut hadir dalam acara, Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Pj. Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking Hindun Herdiyani, Pj. Pemimpin Divisi Corporate Secretary Herfinia, Pemimpin Divisi Kredit Konsumer Joko Hartono Kalisman.

Kemudian, Pj. Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer Maman Rukmana, CEO Regional I Iwan Prastyo, Pemimpin Unit DPLK Rinda Merindawati, serta Pemimpin bank bjb Cabang Jatinangor Ahmad Diponegoro.

Sementara dari pihak IPDN, hadir Wakil Rektor II Bidang Administrasi Prof. Dr. H. Arief M. Eddie, M.Si, Staf Bagian Hukum Aestraiko Sujantor Salu Rombe.

Baca Juga:

Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi bank bjb dalam memperkuat sinergi antara sektor keuangan dan pendidikan. Melalui kemitraan dengan IPDN, bank bjb konsisten menghadirkan berbagai solusi perbankan modern yang dapat membantu efisiensi tata kelola keuangan lembaga pendidikan, sekaligus mendukung kesejahteraan civitas akademika.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah yang fokus pada bidang kepamongprajaan, IPDN memiliki peran strategis dalam mencetak kader pemerintahan yang berkompeten dan berintegritas. Dengan kerja sama ini, bank bjb turut serta mendukung ekosistem pendidikan yang profesional dan berdaya saing tinggi.

bank bjb bekerja sama dengan IPDN mewujudkan kolaborasi untuk pendidikan tinggi berkualitas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank BJB  IPDN  Pendidikan tinggi  transaksi keuangan 
BERITA BANK BJB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp