bank bjb dan IPDN Teken MoU, Wujudkan Kolaborasi untuk Pendidikan Tinggi Berkualitas

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menunjukkan dukungannya dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Penandatanganan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 7 Menara bank bjb, Bandung, sebagai bentuk kolaborasi strategis untuk menghadirkan layanan perbankan yang mendukung pengelolaan keuangan di lingkungan akademik pemerintahan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin dan Rektor IPDN Dr. H. Halilul Khairi, S.Sos., M.Si.

Turut hadir dalam acara, Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Pj. Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking Hindun Herdiyani, Pj. Pemimpin Divisi Corporate Secretary Herfinia, Pemimpin Divisi Kredit Konsumer Joko Hartono Kalisman.

Kemudian, Pj. Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer Maman Rukmana, CEO Regional I Iwan Prastyo, Pemimpin Unit DPLK Rinda Merindawati, serta Pemimpin bank bjb Cabang Jatinangor Ahmad Diponegoro.

Sementara dari pihak IPDN, hadir Wakil Rektor II Bidang Administrasi Prof. Dr. H. Arief M. Eddie, M.Si, Staf Bagian Hukum Aestraiko Sujantor Salu Rombe.

Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi bank bjb dalam memperkuat sinergi antara sektor keuangan dan pendidikan. Melalui kemitraan dengan IPDN, bank bjb konsisten menghadirkan berbagai solusi perbankan modern yang dapat membantu efisiensi tata kelola keuangan lembaga pendidikan, sekaligus mendukung kesejahteraan civitas akademika.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah yang fokus pada bidang kepamongprajaan, IPDN memiliki peran strategis dalam mencetak kader pemerintahan yang berkompeten dan berintegritas. Dengan kerja sama ini, bank bjb turut serta mendukung ekosistem pendidikan yang profesional dan berdaya saing tinggi.