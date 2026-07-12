bank bjb dan Kemnaker Perkuat Sinergi Tingkatkan Kompetensi SDM Nasional

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kolaborasi strategis dengan berbagai institusi.

Langkah ini diyakini menjadi fondasi penting dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten sekaligus mendorong pertumbuhan dunia usaha yang makin berdaya saing.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, bank bjb melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Menara bank bjb, Bandung, pada Jumat (10/7).

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M., bersama Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, serta disaksikan oleh jajaran pimpinan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan bank bjb.

Penandatanganan ini menjadi langkah awal sinergi dalam peningkatan kapasitas kompetensi SDM bidang ketenagakerjaan serta penyediaan dan pemanfaatan jasa perbankan.

Kolaborasi ini menjadi wujud kesamaan visi kedua belah pihak dalam menghadirkan layanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia kerja, serta pengembangan sektor ketenagakerjaan nasional.

bank bjb meyakini bahwa kualitas SDM merupakan faktor utama dalam mendorong produktivitas industri, dunia usaha, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

SDM yang unggul akan menciptakan ekosistem usaha yang lebih kompetitif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab tantangan perkembangan dunia industri.