bank bjb Dan PUSRI Perkuat Sinergi Strategis Melalui Penandatanganan MoU

Kamis, 14 Mei 2026 – 11:25 WIB
bank bjb dan PUSRI memperkuat kerja sama strategis untuk mendukung layanan perbankan dan pembiayaan. Foto: bjb

jpnn.com, PALEMBANG - bank bjb dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) resmi memperkuat kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor Pusat PUSRI, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (13/5/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Keuangan dan Umum PUSRI, R. Eric J. Rachman, didampingi SVP Manajemen Keuangan Dia Imada, serta Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, didampingi Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Mulyana.

Acara tersebut turut disaksikan jajaran manajemen kedua perusahaan yang membidangi pengembangan bisnis dan layanan korporasi.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting bagi bank bjb dalam memperluas kerja sama layanan produk dan jasa perbankan dengan sektor industri strategis nasional. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang bisnis baru yang berkelanjutan di masa mendatang.

Melalui kerja sama ini, bank bjb akan menyediakan berbagai layanan perbankan untuk mendukung kebutuhan transaksi dan operasional PUSRI, termasuk layanan perbankan bagi para pegawai perusahaan.

Kerja sama tersebut mencerminkan komitmen bank bjb untuk terus hadir sebagai mitra strategis bagi dunia usaha dan industri nasional.

Dengan dukungan layanan yang adaptif dan inovatif, bank bjb optimistis dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh mitra bisnisnya.

Sinergi dengan PUSRI memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, tidak hanya dalam layanan dasar perbankan, tetapi juga pada sektor pembiayaan, pengelolaan dana, hingga pengembangan layanan keuangan lainnya.

