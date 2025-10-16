bank bjb dan TNI AD Bersinergi Dorong Akses Keuangan dan Kesejahteraan Prajurit

jpnn.com, JAKARTA - Dalam upaya memperkuat sinergi kelembagaan dan memperluas akses layanan keuangan di lingkungan militer, bank bjb kembali menjalin kolaborasi strategis dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Momentum ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak yang dilaksanakan di Ruang Rapat lantai 10 Gedung C, Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Penandatanganan ini menjadi kelanjutan dari kemitraan yang telah terjalin sejak 2022, sekaligus menegaskan upaya bank bjb dalam memberikan layanan dan produk keuangan terbaik kepada seluruh personel TNI AD, baik yang masih aktif maupun yang akan memasuki masa purna bakti.

Baca Juga: Sinergi bank bjb dan Pos Indonesia Hadirkan Solusi Keuangan dan Logistik Inovatif

Kemitraan antara bank bjb dan TNI AD telah melalui beberapa tahap perjanjian. PKS pertama dimulai pada 28 Oktober 2022 hingga 28 Oktober 2023, kemudian diperpanjang melalui adendum kedua pada 12 Oktober 2023, dan dilanjutkan kembali dalam perjanjian ketiga yang berlaku dari 18 Oktober 2024 hingga 18 Oktober 2025. Konsistensi ini mencerminkan hubungan yang saling percaya dan kolaboratif antara kedua institusi.

Ruang lingkup kerja sama yang tertuang dalam PKS mencakup berbagai layanan produk keuangan yang dirancang khusus untuk kebutuhan personel TNI AD. Di antaranya adalah fasilitas Kredit Guna Bhakti (KGB) dan KGB Ekstra bagi anggota aktif, serta Kredit Pra Purna Bhakti (KPPB) yang ditujukan bagi prajurit yang akan memasuki masa pensiun.

Selain produk pinjaman, kerja sama ini juga meliputi layanan produk dana seperti tabungan, deposito, giro, serta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). bank bjb juga memperluas dukungan melalui produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan sektor UMKM, guna mendorong kesejahteraan ekonomi keluarga prajurit dan memperkuat ketahanan finansial di lingkungan TNI AD.

Baca Juga: bank bjb Wujudkan Ekonomi Inklusif Bersama Pelaku UMKM dan Difabel

Dalam acara penandatanganan tersebut, bank bjb diwakili oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb, Nunung Suhartini beserta jajaran. Sementara dari pihak TNI AD, penandatanganan dilakukan oleh Asisten Personel (Aspers) Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen TNI I Wayan Suarjana, S.E., M.M, bersama sejumlah pejabat dari berbagai bidang seperti Renbinpers, Binwatpers, dan Binjahril Spersad, serta perwakilan dari Direktorat Keuangan dan Hukum Angkatan Darat.

bank bjb memandang kerja sama ini sebagai bagian dari upaya nyata untuk memperluas akses layanan keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk prajurit TNI AD yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan bangsa.