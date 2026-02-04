Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Bank bjb dan UI Perkuat Kolaborasi Dukung Transformasi Layanan Pendidikan

Rabu, 04 Februari 2026 – 12:20 WIB
Bank bjb dan UI Perkuat Kolaborasi Dukung Transformasi Layanan Pendidikan - JPNN.COM
Bank bjb dan UI teken kerja sama host to host untuk permudah pembayaran mahasiswa dan layanan digital. Foto: bjb

jpnn.com, DEPOK - Bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam memperluas sinergi strategis dengan berbagai institusi, khususnya di sektor pendidikan tinggi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Indonesia terkait layanan penerimaan pembayaran mahasiswa melalui sistem host to host yang terintegrasi.

Melalui sistem tersebut, proses pembayaran menjadi lebih cepat, aman, transparan, dan akurat, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Baca Juga:

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya bank bjb menghadirkan layanan perbankan yang modern dan berorientasi pada kebutuhan civitas akademika.

Penandatanganan PKS dilaksanakan di Balairung Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Senin (2/2/2026).

Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh ekosistem pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia.

Baca Juga:

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan Universitas Indonesia, di antaranya Rektor UI Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Ir. Mahmud Sudibandrio, M.Sc., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Perencanaan Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP., PISD, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si., serta Wakil Rektor Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Agus Setiawan, S.Kep., MN.

Turut hadir pula jajaran Direktorat dan Unit Kerja UI, antara lain Direktur Kerja Sama dan Kewirausahaan Winny Hanifiati Warouw, Kepala Badan Kerja Sama dan Kewirausahaan Dr. drg. Nia Ayu Ismaniati, MDSc., Sp.Ort(K)., Subsp. D.D.T.K., serta Kepala Subdirektorat Pengembangan Kawasan Terpadu UI Andri Syahreza.

Bank bjb dan UI teken kerja sama host to host untuk permudah pembayaran mahasiswa dan layanan digital.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank BJB  UI  Universitas Indonesia  Perguruan Tinggi  layanan pendidikan 
BERITA BANK BJB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp