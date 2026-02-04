Bank bjb dan UI Perkuat Kolaborasi Dukung Transformasi Layanan Pendidikan

jpnn.com, DEPOK - Bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam memperluas sinergi strategis dengan berbagai institusi, khususnya di sektor pendidikan tinggi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Indonesia terkait layanan penerimaan pembayaran mahasiswa melalui sistem host to host yang terintegrasi.

Melalui sistem tersebut, proses pembayaran menjadi lebih cepat, aman, transparan, dan akurat, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya bank bjb menghadirkan layanan perbankan yang modern dan berorientasi pada kebutuhan civitas akademika.

Penandatanganan PKS dilaksanakan di Balairung Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Senin (2/2/2026).

Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh ekosistem pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan Universitas Indonesia, di antaranya Rektor UI Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Ir. Mahmud Sudibandrio, M.Sc., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Perencanaan Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP., PISD, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si., serta Wakil Rektor Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Agus Setiawan, S.Kep., MN.

Turut hadir pula jajaran Direktorat dan Unit Kerja UI, antara lain Direktur Kerja Sama dan Kewirausahaan Winny Hanifiati Warouw, Kepala Badan Kerja Sama dan Kewirausahaan Dr. drg. Nia Ayu Ismaniati, MDSc., Sp.Ort(K)., Subsp. D.D.T.K., serta Kepala Subdirektorat Pengembangan Kawasan Terpadu UI Andri Syahreza.