bank bjb Dorong Generasi Muda dan UMKM Naik Kelas Lewat Seminar Career Compass di Unpas

jpnn.com, BANDUNG - Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu tulang punggung perekonomian dengan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja serta pemerataan ekonomi.

Karena itu, penguatan kapasitas pelaku UMKM menjadi kebutuhan penting agar pertumbuhan ekonomi berlangsung berkelanjutan.

Bank bjb secara konsisten mengambil peran aktif dalam mendorong lahirnya pelaku usaha baru, termasuk dari kalangan generasi muda dan mahasiswa.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program edukasi berkelanjutan yang tidak hanya memberikan pemahaman dasar, tetapi juga menghadirkan wawasan terkini mengenai dinamika dunia usaha serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

Langkah konkret terbaru ditunjukkan melalui penyelenggaraan Seminar Career Compass: Navigating Your Future – Empowering Student and Accelerating The Growth of Small and Medium Enterprises with bank bjb di Universitas Pasundan, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk seminar sebagai ruang pembelajaran sekaligus inspirasi bagi mahasiswa, alumni, dan pelaku UMKM.

Sebanyak 200 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri dari mahasiswa, alumni yang telah menjalankan usaha, pelaku UMKM binaan Universitas Pasundan, serta civitas akademika.

Kegiatan ini menciptakan ekosistem diskusi yang dinamis sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor, mencerminkan sinergi antara dunia akademik dan industri perbankan.