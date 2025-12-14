bank bjb Dorong Kewirausahaan Peserta ASABRI lewat Program Pra-Purnapreneurship

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menghadirkan inisiatif literasi dan inklusi keuangan melalui penyelenggaraan Workshop Kewirausahaan Program bjb Pra-Purnapreneurship Tahun 2025, yang ditujukan bagi peserta Asabri sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam pengembangan kewirausahaan nasional.

Program bjb Pra-Purnapreneurship merupakan program literasi keuangan bank bjb yang dirancang untuk membekali calon pensiunan agar tetap produktif dan mandiri secara finansial melalui pembekalan kewirausahaan dalam bentuk workshop dan seminar yang dikemas secara interaktif dan aplikatif.

Tahun ini, kegiatan mengusung tema “Menyala Entrepreneurku”, sebagai refleksi semangat membangun mental wirausaha sejak masa persiapan pensiun.

Workshop kewirausahaan ini diselenggarakan melalui kolaborasi antara bank bjb dan PT ASABRI (Persero). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero) Khaidir Abdurrahman serta Kepala Divisi Kepesertaan dan Pengembangan Manfaat Febrianto Widhi Nurcahyo, dari pihak bank bjb, kegiatan ini diwakili oleh Pemimpin Divisi Kredit Konsumer Joko Hartono Kalisman, beserta jajaran.

Sebanyak 80 peserta peserta terdiri dari debitur dan calon debitur anggota TNI, POLRI, serta PNS Kementerian Pertahanan, yang tengah mempersiapkan masa pensiun dengan minat tinggi terhadap kewirausahaan.

Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan mengenai peluang dan strategi usaha, tetapi juga mendapatkan pemahaman penting terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan di masa pensiun.

Antusiasme peserta menjadi indikator awal bahwa program bjb Pra-Purnapreneurship mampu menjawab kebutuhan calon pensiunan dalam merencanakan masa depan yang produktif.

Peserta program bjb Pra-Purnapreneurship merupakan segmen nasabah yang memiliki jaminan uang pensiun dari PT ASABRI (Persero).