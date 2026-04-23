bank bjb Dorong Kolaborasi dengan Pemda untuk Pembangunan Banten

jpnn.com, BANTEN - bank bjb menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pembangunan daerah di Provinsi Banten melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 21 April 2026, bertempat di Kota Tangerang Selatan. Langkah ini merupakan bagian dari peran aktif bank bjb sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo dan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Maria Teresa Suhardja.

Turut hadir Plt. Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, jajaran Pejabat Eksekutif bank bjb, serta Komisaris Perwakilan Bank Banten yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti.

Hadir pula Direktur Utama dan Direktur Bisnis Bank Banten, Muhammad Busthami dan Slamet Riyadi. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Direktur bank bjb menyampaikan bahwa potensi ekonomi Banten yang terus berkembang membutuhkan dukungan ekosistem keuangan yang solid dan terintegrasi.

Oleh karena itu, bank bjb membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, serta lembaga keuangan daerah.

“Sinergi menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. bank bjb siap berperan aktif sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah di Banten dalam menghadirkan solusi keuangan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.