bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Ajang Tangerang 10K 2025

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Event lari perdana Tangerang 10K 2025 – Run The Story sukses digelar dan mendapat sambutan luar biasa dari ribuan peserta.

Sebagai sponsor utama, bank bjb hadir sebagai mitra strategis dalam menguatkan sport tourism, gaya hidup sehat, serta inklusi keuangan di Kota Tangerang.

Sejak pukul 05.15 WIB, lokasi venue dipadati peserta yang datang tidak hanya untuk berkompetisi, tetapi juga merayakan semangat kesehatan, kebersamaan, dan kegembiraan yang menjadi ciri khas Kota Tangerang.

bank bjb sebagai sponsor utama menghadirkan event ini sebagai bagian dari dukungan dalam mendorong gaya hidup aktif dan membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan positif berbasis komunitas.

Ribuan peserta menikmati rute Tangerang 10K yang dirancang menyuguhkan panorama perkotaan, gedung-gedung ikonik, serta atmosfer pagi yang penuh energi.

Banyak pelari menyatakan bahwa rute Tangerang 10K terasa nyaman dan menyenangkan, cocok untuk pelari pemula hingga yang ingin mengejar personal best.

Pembukaan lomba ditandai dengan prosesi flag off yang berlangsung meriah, dipimpin oleh Wali Kota Tangerang Sachrudin, Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan, CEO KG Media Andi Budiman, Direktur Bisnis Harian Kompas Lukminto Wibowo, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini.

Mereka secara bersama-sama mengibarkan bendera start, melepas ribuan peserta untuk menjelajahi rute Run The Story yang mengangkat karakter dan jejak sejarah Kota Tangerang.