bank bjb Dukung Puncak HKN ke-61, HKG PKK ke-53, dan Pembinaan Kepegawaian Jawa Barat

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menggelar Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung.

Kegiatan terintegrasi ini juga dirangkai dengan Pembinaan Kepegawaian “Abdi Nagri Menyulam Hari #2” sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas aparatur dan ketahanan keluarga.

Acara yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, jajaran pemerintah daerah, serta ribuan tenaga kesehatan dan kader PKK itu menjadi momentum pemprov untuk memperkuat layanan kesehatan promotif-preventif dan meningkatkan peran PKK dalam penguatan keluarga.

Dari sektor perbankan, hadir Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna dan Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini.

Dalam rangkaian acara tersebut, bank bjb memberikan Apresiasi kepada 10 Pegawai Pemprov Jabar yang dinilai berdedikasi dan berkontribusi positif dalam peningkatan tata kelola pemerintahan.

Bentuk dukungan ini sekaligus menegaskan peran bank bjb sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.

bank bjb juga berpartisipasi melalui program literasi keuangan dan inklusi finansial bagi peserta kegiatan, kader PKK, dan tenaga kesehatan.

Edukasi pengelolaan keuangan keluarga, promosi produk inklusi keuangan, serta fasilitasi akses pembiayaan menjadi bagian dari kontribusi bank bjb untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan kemandirian ekonomi masyarakat Jawa Barat.