bank bjb Edukasi Pengrajin Batik Cirebon Pentingnya Rencana Pensiun

jpnn.com, CIREBON - bank bjb kembali memperkuat perannya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kegiatan edukatif bertema 'Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bjb Siap'.

Program ini digelar pada awal Juli 2025, bagi para perajin Batik Ivanda di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen bank bjb dalam menjangkau sektor informal dan pelaku UMKM yang selama ini belum sepenuhnya memperoleh informasi serta akses terhadap produk keuangan jangka panjang seperti dana pensiun.

Melalui pendekatan langsung ke komunitas, bank bjb mendorong kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan sejak dini, termasuk bagi pelaku usaha mandiri dan pengrajin lokal.

Peserta mengikuti sesi literasi dengan antusias. Tim bank bjb memaparkan materi seputar pemahaman dasar dana pensiun, skema dan fleksibilitas iuran DPLK, hingga simulasi perhitungan dana yang dapat menyesuaikan pendapatan yang fluktuatif.

Produk DPLK bjb Siap dirancang sederhana, terjangkau, dan tidak mengikat, dengan iuran mulai dari Rp50.000 per bulan.

Baca Juga: Investor Sambut Antusias Masuknya Mardigu di Bank BJB

Selain mengenalkan produk, kegiatan ini juga menekankan pola pikir jangka panjang dalam pengelolaan keuangan pribadi. Di tengah dinamika ekonomi, perlindungan finansial di usia nonproduktif menjadi kebutuhan mendesak.

bank bjb ingin menegaskan bahwa masa pensiun bukan akhir produktivitas, melainkan fase yang harus dipersiapkan untuk tetap sejahtera.