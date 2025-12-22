Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

bank bjb & GoTo Financial Jalin Kerja Sama Penguatan Layanan Bagi Nasabah

Senin, 22 Desember 2025 – 13:54 WIB
bank bjb & GoTo Financial Jalin Kerja Sama Penguatan Layanan Bagi Nasabah - JPNN.COM
bank bjb menggandeng PT Identitas Anak Bangsa untuk memperkuat layanan digital dan verifikasi identitas berbasis AI. Foto: bjb

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menjalin kerja sama dengan PT Identitas Anak Bangsa, perusahaan penyedia solusi verifikasi identitas berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang merupakan bagian dari GoTo Financial.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka mendukung penguatan layanan digital perbankan.

PT Identitas Anak Bangsa merupakan perusahaan teknologi yang mengembangkan solusi Know Your Customer (KYC) berbasis AI yang dirancang dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan di Indonesia.

Baca Juga:

Teknologi ini ditujukan untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi, membantu memitigasi potensi penyalahgunaan, serta memperkuat aspek keamanan transaksi, tanpa mengurangi hak dan perlindungan konsumen.

Kerja sama ini merupakan bagian dari langkah strategis bank bjb dalam memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Know Your Customer (KYC), Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta perlindungan konsumen.

Dengan pemanfaatan teknologi verifikasi identitas, bank bjb meningkatkan dukungan terhadap proses verifikasi dan validasi data nasabah.

Baca Juga:

Penerapan teknologi ini ditujukan untuk memperkuat akurasi proses identifikasi, memitigasi potensi risiko penyalahgunaan, serta mendukung efektivitas pengendalian internal tanpa mengurangi hak dan kepentingan nasabah.

Direktur Konsumer dan Retail bank bjb, Nunung Suhartini, mengatakan, kolaborasi strategis antara bank bjb dan GoTo Financial, melalui PT Identitas Anak Bangsa menunjukkan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah.

bank bjb menggandeng PT Identitas Anak Bangsa untuk memperkuat layanan digital dan verifikasi identitas berbasis AI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank BJB  GoTo  PT Identitas Anak Bangsa  Teknologi AI  GoTo Financial 
BERITA BANK BJB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp