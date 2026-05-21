bank bjb Hadirkan Cara Mudah Dapat Slot Dieng Caldera Race 2026

Kamis, 21 Mei 2026 – 13:57 WIB
bank bjb mendukung pengembangan sport tourism melalui promo slot lari Dieng Caldera Race 2026 bagi nasabah. Foto: bjb

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus mendukung pengembangan sport tourism di Indonesia melalui dukungan terhadap event olahraga lari trail yang makin diminati.

Dukungan diwujudkan melalui Program Promosi Dieng Caldera Race 2026 yang memberikan kesempatan kepada nasabah memperoleh slot lari secara lebih mudah dan praktis.

Program Promosi Dieng Caldera Race 2026 merupakan program pemberian hadiah langsung berupa slot lari pada ajang Dieng Caldera Race 2026 bagi nasabah yang mengikuti program sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Melalui program ini, bank bjb ingin memberikan pengalaman berbeda kepada masyarakat dan komunitas lari dalam mendapatkan akses tiket event trail run yang memiliki antusiasme tinggi.

Nasabah tidak perlu melakukan perebutan tiket, cukup dengan mengikuti program tabungan yang disediakan bank bjb.

Konsep ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan sekaligus mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Program berlangsung mulai 11 Mei 2026 hingga 27 Mei 2026 dengan kuota terbatas sebanyak 80 slot bagi nasabah baru maupun nasabah eksisting bank bjb.

Dalam program ini, terdapat beberapa produk tabungan yang diikutsertakan, yakni bjb Tandamata, bjb Tandamata Gold, bjb Simpeda, dan bjb Tandamata Berjangka. bank bjb juga menghadirkan program khusus bagi nasabah baru maupun nasabah eksisting bjb Prioritas.

Seluruh mekanisme program dapat dipilih sesuai kebutuhan masing-masing nasabah. Dengan pilihan program yang fleksibel, masyarakat dapat menentukan skema yang paling sesuai dengan kebutuhan finansialnya.

