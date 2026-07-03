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JPNN.com - Ekonomi

bank bjb Hadirkan Kemudahan Pembayaran PKB Melalui Agen Samsat Banten

Jumat, 03 Juli 2026 – 12:13 WIB
bank bjb Hadirkan Kemudahan Pembayaran PKB Melalui Agen Samsat Banten - JPNN.COM
bank bjb menghadirkan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Agen Samsat Banten. Foto: bjb

jpnn.com, BANTEN - bank bjb bersama Tim Pembina Samsat Provinsi Banten terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan publik yang semakin mudah dijangkau masyarakat melalui peresmian Pembentukan Pusat Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Payment Point) Agen Samsat Banten bertajuk "Agen Samsat Lebih Dekat dan Mudah" di Kantor Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

Peresmian tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan sekaligus memperkuat transformasi digital pelayanan publik di Provinsi Banten.

Kegiatan diresmikan oleh Gubernur Banten Andra Soni bersama jajaran Tim Pembina Samsat Provinsi Banten serta dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Bank Indonesia, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten/kota, serta Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Operasional bank bjb Herfinia serta jajaran manajemen bank bjb. 

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Sebagai bank pembangunan daerah, bank bjb terus berkomitmen mendukung program Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah. 

Kolaborasi ini merupakan pengembangan kerja sama antara Tim Pembina Samsat Provinsi Banten dan bank bjb dalam menghadirkan kanal pembayaran PKB tahunan yang lebih mudah, nyaman dan dapat diakses masyarakat hingga tingkat desa.

Di sisi lain, bank bjb juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah provinsi Banten sehingga terus berkontribusi, bersinergi dengan semangat bersama membangun bangsa.

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Melalui layanan tersebut, wajib pajak tidak lagi harus bergantung pada kantor Samsat utama karena pembayaran dapat dilakukan melalui Agen Samsat Banten yang akan terus diperluas jaringannya. 

Proses pembayaran diawali dengan registrasi kendaraan melalui aplikasi Samsat Banten Hebat (SAMBAT). Melalui aplikasi tersebut, wajib pajak memperoleh kode pembayaran sebagai dasar transaksi pembayaran PKB tahunan.

bank bjb menghadirkan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Agen Samsat Banten.

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TAGS   Bank BJB  pembayaran PKB  samsat banten  pajak kendaraan bermotor 
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