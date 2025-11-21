bank bjb Hadirkan Layanan Digital Edupay untuk Kemudahan Kuliah Mahasiswa Universitas Terbuka

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Hal tersebut kembali ditegaskan melalui kerja sama strategis dengan Universitas Terbuka (UT), salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia.

Kolaborasi ini memperlihatkan keseriusan bank bjb dalam mendukung sektor pendidikan sebagai pilar penting kemajuan bangsa.

Pendidikan tinggi memiliki peran besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan jumlah mahasiswa yang besar dan sistem pembelajaran jarak jauh, Universitas Terbuka menjadi mitra strategis yang mampu memperluas akses pendidikan nasional.

bank bjb melihat potensi tersebut sebagai fondasi penting untuk membangun kerja sama jangka panjang yang produktif.

Pada Jumat, 21 November 2025, bank bjb dan Universitas Terbuka menandatangani Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung BKUK, Ruang OR Lantai 1 Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur pengganti Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, bersama Rektor Universitas Terbuka, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si, disaksikan jajaran pimpinan dari kedua institusi.

Sejumlah pejabat bank bjb turut hadir, antara lain Direktur Konsumer & Ritel Nunung Suhartini, Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking Hindun Herdiyani, Pemimpin Divisi Kredit Ritel Rudy Purwadhi, CEO Regional IV Ujang Aep Saepullah, dan Pemimpin Cabang Tangerang Selatan M. Hartami.