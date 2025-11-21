Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

bank bjb Hadirkan Layanan Digital Edupay untuk Kemudahan Kuliah Mahasiswa Universitas Terbuka

Jumat, 21 November 2025 – 22:15 WIB
bank bjb Hadirkan Layanan Digital Edupay untuk Kemudahan Kuliah Mahasiswa Universitas Terbuka - JPNN.COM
bank bjb Hadirkan Layanan Digital Edupay untuk Kemudahan Kuliah Mahasiswa Universitas Terbuka. Foto: bjb

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Hal tersebut kembali ditegaskan melalui kerja sama strategis dengan Universitas Terbuka (UT), salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia.

Kolaborasi ini memperlihatkan keseriusan bank bjb dalam mendukung sektor pendidikan sebagai pilar penting kemajuan bangsa.

Baca Juga:

Pendidikan tinggi memiliki peran besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan jumlah mahasiswa yang besar dan sistem pembelajaran jarak jauh, Universitas Terbuka menjadi mitra strategis yang mampu memperluas akses pendidikan nasional.

bank bjb melihat potensi tersebut sebagai fondasi penting untuk membangun kerja sama jangka panjang yang produktif.

Pada Jumat, 21 November 2025, bank bjb dan Universitas Terbuka menandatangani Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung BKUK, Ruang OR Lantai 1 Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

Baca Juga:

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur pengganti Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, bersama Rektor Universitas Terbuka, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si, disaksikan jajaran pimpinan dari kedua institusi.

Sejumlah pejabat bank bjb turut hadir, antara lain Direktur Konsumer & Ritel Nunung Suhartini, Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking Hindun Herdiyani, Pemimpin Divisi Kredit Ritel Rudy Purwadhi, CEO Regional IV Ujang Aep Saepullah, dan Pemimpin Cabang Tangerang Selatan M. Hartami.

Lead untuk berita yang mana? Tolong kirim ulang judul atau naskah terakhir yang ingin dibuatkan lead 100 karakter.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank BJB  Universitas Terbuka  bjb Edupay  edupay  layanan digital 
BERITA BANK BJB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp