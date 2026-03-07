bank bjb Hadirkan Promo Spesial Semarang Mountain Race 2026

jpnn.com, BANDUNG - Dalam mendukung sport tourism, gaya hidup sehat, serta olahraga berbasis alam, bank bjb kembali menghadirkan program spesial bagi para pecinta lari trail melalui Semarang Mountain Race 2026.

Program ini menjadi bagian dari konsistensi bank bjb dalam mendukung berbagai ajang trail run di Indonesia sebagai wujud kampanye hidup aktif dan produktif.

Semarang Mountain Race merupakan event trail running yang digelar di kawasan Gunung Ungaran, Semarang. Ajang ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat hingga Minggu, 10–12 April 2026, dengan pusat kegiatan di The Wujil Resort & Conventions, Semarang, Jawa Tengah, yang menjadi titik start dan finish seluruh kategori lomba.

Terdapat lima kategori lomba yang dapat diikuti peserta, yakni 7K, 15K, 27K, 50K, dan 82K. Setiap kategori dirancang untuk mengakomodasi berbagai tingkat pengalaman pelari, mulai dari pemula yang ingin merasakan atmosfer trail run hingga pelari berpengalaman yang siap menaklukkan jarak ultra.

Sebagai bentuk dukungan terhadap ajang tersebut, bank bjb menghadirkan program promo Semarang Mountain Race berupa pemberian tiket lari kepada nasabah maupun calon nasabah yang mengikuti skema penempatan dana sesuai ketentuan.

Program ini berlangsung pada periode 4–11 Maret 2026 selama kuota masih tersedia, dengan total kuota sebanyak 50 tiket lari.

Melalui skema yang fleksibel, peserta dapat memilih produk simpanan yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus mendapatkan kesempatan mengikuti event trail run yang digelar di Jawa Tengah tersebut.

Beberapa pilihan skema yang tersedia antara lain bjb Tandamata Rencana dan bjb Tandamata Berjangka untuk kategori 7K dan 15K. Selain itu, tersedia pula skema hold dana bjb Tandamata yang dapat digunakan untuk memperoleh tiket kategori 7K, 15K, 27K, dan 50K.