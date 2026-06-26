bank bjb Kukuhkan Posisi sebagai Bank dengan Layanan Terbaik dalam INFOBANK-MRI 2026

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih sejumlah penghargaan bergengsi dalam ajang 23rd INFOBANK-MRI Banking Service Excellence Appreciation 2026 yang diselengggarakan pada Jumat (26/6) di Jakarta.

Pencapaian tersebut menjadi pengakuan atas komitmen bank bjb dalam menghadirkan layanan perbankan yang unggul, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah di berbagai kanal layanan. Penghargaan yang diraih menunjukkan keberhasilan transformasi layanan yang dijalankan secara konsisten oleh bank bjb.

Di tengah dinamika industri jasa keuangan yang terus berkembang, bank bjb terus memperkuat kualitas pelayanan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan pengalaman nasabah secara menyeluruh.

Baca Juga: bank bjb Perluas Kemitraan Korporasi Melalui Kerja Sama Strategis dengan Primajasa

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya perusahaan dalam mengintegrasikan inovasi digital dengan layanan tatap muka yang tetap mengedepankan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah.

Pada ajang tahun ini, bank bjb berhasil meraih penghargaan The Best Conventional Bank in Service Excellence for 5 Consecutive Years (2021-2025) dengan predikat Golden. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kualitas layanan bank bjb mampu dipertahankan secara berkelanjutan selama lima tahun berturut-turut.

bank bjb juga meraih penghargaan The Best Conventional Bank in Excellence Walk-In Channel for 5 Consecutive Years (2021-2025) dengan predikat Golden Walk-In Channel. Mencerminkan keberhasilan bank bjb dalam menghadirkan pengalaman layanan terbaik bagi nasabah yang datang langsung ke kantor cabang.

Selain itu, bank bjb memperoleh penghargaan The Best Conventional Bank in Excellence Priority Banking Service for 5 Consecutive Years (2022-2026) dengan predikat Golden Priority Banking Service.

Pengakuan tersebut menegaskan kualitas layanan eksklusif yang diberikan kepada nasabah prioritas melalui berbagai fasilitas dan solusi keuangan yang relevan.