Bank bjb Kumpulkan 350 Kantong Darah untuk Rayakan Kemerdekaan

jpnn.com, BANDUNG - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, bank bjb kembali menunjukkan konsistensinya terhadap kepedulian sosial dengan menggelar kegiatan donor darah melalui kegiatan Bakti Sosial Kemerdekaan Donor Darah bank bjb “Setetes Darah, Sejuta Harapan” bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Kegiatan ini menjadi salah satu agenda rutin yang dilaksanakan sebagai wujud nyata dukungan terhadap kesehatan masyarakat dan upaya membantu pemenuhan kebutuhan darah di Indonesia.

Acara donor darah kali ini diselenggarakan di Kantor Pusat bank bjb, pada Kamis, 28 Agustus 2025. Kegiatan donor darah ini juga mengedepankan semangat gotong royong.

Melalui program ini, bank bjb ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi secara sederhana namun memiliki dampak besar, yakni menyumbangkan darah bagi sesama.

Sebelumnya juga telah dilaksanakan kegiatan serupa pada Rabu, 27 Agustus 2025 melalui Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) bank bjb.

Dari kegiatan ini terkumpul sebanyak 350 kantong darah. Setiap kantong darah yang terkumpul membawa harapan baru bagi pasien yang membutuhkan, sekaligus menegaskan peran bank bjb sebagai mitra masyarakat dalam mendukung kesehatan publik.

Donor darah memiliki manfaat ganda. Bagi penerima, darah yang diperoleh dapat menjadi penolong dalam kondisi kritis. Sementara bagi pendonor, kegiatan ini turut membantu menjaga kesehatan dengan merangsang produksi sel darah baru serta memperbaiki sirkulasi tubuh.

bank bjb melihat bahwa kebutuhan darah di Indonesia masih sangat tinggi dan belum sepenuhnya tercukupi. Data dari Palang Merah Indonesia (PMI) menunjukkan bahwa ketersediaan darah seringkali belum seimbang dengan permintaan. Kehadiran berbagai program donor darah dari lembaga maupun perusahaan menjadi bagian penting dalam mengatasi kesenjangan tersebut.=