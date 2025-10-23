bank bjb Perkuat Dukungan untuk UMKM dan Perumahan Lewat Akad Massal KUR

jpnn.com, DEPOK - bank bjb kembali menunjukkan konsistensinya dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sektor perumahan.

Hal tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif bank bjb dalam kegiatan “Akad Massal KUR 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan” yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada 21 Oktober 2025.

Kegiatan berskala nasional yang diinisiasi oleh Kementerian UMKM Republik Indonesia ini menjadi bagian penting dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui dukungan terhadap sektor produktif.

Dengan menggandeng Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia, acara ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai manfaat kredit program pemerintah, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP), dalam membantu UMKM tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Muchtarudin, beserta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, turut hadir secara langsung dalam acara utama yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, sementara pelaksanaan diikuti secara online oleh 38 provinsi lainnya melalui sistem telekonferensi.

Dalam kegiatan ini, simbolis akad kredit dilakukan kepada perwakilan pelaku UMKM dari berbagai skema KUR, baik secara offline maupun online, menandai gerakan serentak nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Sebagai salah satu bank pembangunan daerah terkemuka, bank bjb dipercaya menjadi host kegiatan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Kolaborasi ini memperkuat sinergitas bersama untuk memperluas jangkauan layanan keuangan yang inklusif, baik melalui skema konvensional maupun syariah, bagi pelaku UMKM dan masyarakat umum.