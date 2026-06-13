Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

bank bjb Perkuat Inklusi Keuangan Penyandang Disabilitas melalui Program DIA KITA

Sabtu, 13 Juni 2026 – 13:40 WIB
bank bjb Perkuat Inklusi Keuangan Penyandang Disabilitas melalui Program DIA KITA - JPNN.COM
bank bjb perkuat inklusi keuangan penyandang disabilitas lewat Program DIA KITA bersama OJK Jabar. Foto: bjb

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif bank bjb dalam Program DIA KITA (Disabilitas Berdaya, Keuangan Inklusif Tercipta) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat.

Sebagai bagian dari rangkaian program tersebut, bank bjb berkolaborasi dengan OJK Provinsi Jawa Barat, Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Bandung, serta Duta Literasi Keuangan OJK Provinsi Jawa Barat sekaligus Certified Financial Planner Farizy Yunaz dalam penyelenggaraan kegiatan edukasi keuangan bagi anggota PERTUNI Kota Bandung.

Baca Juga:

Kegiatan yang berlangsung di SLB Negeri A Bandung tersebut menjadi salah satu langkah nyata bank bjb dalam memperluas akses edukasi keuangan kepada kelompok masyarakat yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan keuangan formal.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, perencanaan keuangan, pentingnya menabung, serta pengenalan berbagai produk dan layanan keuangan yang aman dan legal. 

bank bjb memandang bahwa literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga:

Sebagai bank pembangunan daerah yang tumbuh bersama masyarakat, bank bjb berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan dan edukasi keuangan dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

Dukungan terhadap penyandang disabilitas menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam mewujudkan prinsip kesetaraan akses terhadap layanan keuangan yang inklusif.

bank bjb perkuat inklusi keuangan penyandang disabilitas lewat Program DIA KITA bersama OJK Jabar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank BJB  Inklusi keuangan  penyandang disabilitas  Program DIA KITA 
BERITA BANK BJB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp