bank bjb Perkuat Inklusi Keuangan Penyandang Disabilitas melalui Program DIA KITA

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif bank bjb dalam Program DIA KITA (Disabilitas Berdaya, Keuangan Inklusif Tercipta) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat.

Sebagai bagian dari rangkaian program tersebut, bank bjb berkolaborasi dengan OJK Provinsi Jawa Barat, Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Bandung, serta Duta Literasi Keuangan OJK Provinsi Jawa Barat sekaligus Certified Financial Planner Farizy Yunaz dalam penyelenggaraan kegiatan edukasi keuangan bagi anggota PERTUNI Kota Bandung.

Baca Juga: bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya

Kegiatan yang berlangsung di SLB Negeri A Bandung tersebut menjadi salah satu langkah nyata bank bjb dalam memperluas akses edukasi keuangan kepada kelompok masyarakat yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan keuangan formal.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, perencanaan keuangan, pentingnya menabung, serta pengenalan berbagai produk dan layanan keuangan yang aman dan legal.

bank bjb memandang bahwa literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga: bank bjb Tingkatkan Layanan Perbankan melalui Kerja Sama dengan Lanud Husein Sastranegara

Sebagai bank pembangunan daerah yang tumbuh bersama masyarakat, bank bjb berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan dan edukasi keuangan dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

Dukungan terhadap penyandang disabilitas menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam mewujudkan prinsip kesetaraan akses terhadap layanan keuangan yang inklusif.