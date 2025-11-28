bank bjb Perkuat Pelayanan Publik Daerah Melalui Inovasi Samsat Drive Thru dan KiosK Samsat

jpnn.com, GARUT - bank bjb terus mengambil peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap pengembangan layanan Samsat Drive Thru dan KiosK Samsat di Kabupaten Garut.

Kehadiran layanan ini menjadi bukti bahwa inovasi digital dapat menjadi solusi nyata untuk efisiensi pelayanan publik, khususnya dalam sektor pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Melalui layanan berbasis teknologi, masyarakat kini dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya saat mengurus administrasi pajak kendaraan.

bank bjb melihat bahwa kecepatan dan kemudahan proses menjadi kunci utama pelayanan publik modern. Oleh karena itu, layanan Samsat Drive Thru dirancang agar masyarakat tidak perlu turun dari kendaraan, mengurangi antrean, dan menyederhanakan proses administrasi hanya dalam beberapa menit.

Inovasi ini sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah, karena akses layanan yang semakin mudah akan berdampak langsung pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Makin tinggi tingkat kepatuhan, semakin besar potensi pembangunan daerah yang dapat direalisasikan.

Sebagai lembaga perbankan yang dekat dengan masyarakat Jawa Barat, bank bjb memahami kebutuhan warga akan pelayanan yang cepat dan jelas.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Bapenda Jawa Barat, layanan Samsat Drive Thru di Garut kini hadir sebagai standar baru pelayanan publik yang modern dan responsif.

Selain Drive Thru, bank bjb menghadirkan layanan KiosK Samsat yang ditempatkan di Kantor bank bjb Cabang Garut. Teknologi ini bekerja layaknya mesin ATM dengan fitur khusus untuk pembayaran pajak kendaraan, sehingga masyarakat dapat memproses pembayaran secara mandiri dan tanpa antre panjang.