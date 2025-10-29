Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

bank bjb Perkuat Sinergi Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jabar Melalui Rebana CEO Club 2025

Rabu, 29 Oktober 2025 – 13:45 WIB
jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui kolaborasi dengan Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana), bank bjb menyelenggarakan Rebana CEO Club, forum bisnis yang mempertemukan pemimpin lintas sektor di kawasan industri strategis Jawa Barat.

Forum yang digelar di Bandung ini mengusung tema “Rebana as Indonesia’s New Growth Corridor: Opportunities, Challenges, and Collective Action”.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala BP Kawasan Rebana Helmy Yahya, Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin, serta jajaran direksi dan pelaku industri dari tujuh kabupaten/kota di wilayah Rebana Metropolitan.

Kehadiran bank bjb dalam forum ini menjadi bentuk komitmen korporasi untuk memperkuat struktur ekonomi daerah melalui akses pembiayaan, dukungan investasi, dan layanan perbankan terintegrasi bagi pelaku usaha.

Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Jawa Barat, bank bjb berperan penting dalam membangun fondasi ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Kawasan Rebana yang meliputi Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon kini tengah diproyeksikan sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

Dengan dukungan infrastruktur transportasi, pelabuhan, bandara, dan jalan tol, kawasan ini dinilai strategis untuk investasi industri nasional maupun global.

