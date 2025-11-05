bank bjb Perkuat Sinergi Pendidikan Tinggi dengan Universitas Negeri Malang

jpnn.com, MALANG - bank bjb terus memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Universitas Negeri Malang (UM).

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam penguatan tata kelola, pengembangan sumber daya manusia, serta menghadirkan layanan keuangan digital yang inovatif bagi ekosistem pendidikan tinggi.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Ruang Sidang Senat Lantai 9 Graha Rektorat UM, Malang, pada Selasa (4/11/2025).

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin dan Rektor Universitas Negeri Malang Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., beserta jajaran manajemen dari kedua institusi.

Dari pihak bank bjb, turut hadir Direktur Konsumer Nunung Nurhayati, Direktur Korporasi & UMKM Mulyana, Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking Hindun Herdiyani, CEO Regional V Jadi Kusmaryadi, serta Pemimpin Cabang Surabaya Dody Krisnanda.

Sementara dari pihak UM hadir jajaran wakil rektor dan pejabat universitas yang turut menyambut baik kemitraan strategis ini.

Kerja sama ini mencakup pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan tata kelola dan kapasitas SDM.

Salah satu bentuk implementasi nyata adalah penerapan sistem pembayaran pendidikan digital (Education Payment/bjb Edupay) yang memudahkan mahasiswa dalam melakukan transaksi biaya kuliah secara real time melalui berbagai kanal bank bjb.