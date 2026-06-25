bank bjb Perluas Kemitraan dengan Sektor Digital, Industri, dan Dunia Usaha

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pembangunan daerah melalui penandatanganan tiga Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat, serta PT Migas Utama Jabar (MUJ).

Ketiga kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah nyata bank bjb dalam memperluas kolaborasi bisnis sekaligus menghadirkan solusi keuangan yang relevan bagi berbagai sektor usaha di Jawa Barat.

Penandatanganan kerja sama dilaksanakan di Kantor Pusat bank bjb, Menara bank bjb Lantai 9, Bandung, sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah yang terintegrasi antara sektor perbankan, dunia usaha, ekonomi digital, dan industri strategis.

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Acara turut dihadiri oleh Komisaris dan Plt Direktur MUJ Lusi Lesminingwati & Ghema Akbar, Komisaris dan Direksi MUJ ONWJ - Cosmas Supriatna & Dwi JatI, Komisaris dan Direksi ENM - Benny Gunawan & Fita Kadarwati, Komisaris dan Direksi MUJI - Muhamad Arifin & Rian Alfian Noor, Direktur WRP - Agung Makbul.

Ketua Umum Kadin Jabar - Almer Faiq Rusydi, Wakil Ketua Umum Kordinator Kadin Jabar - Rio F Wilantara, Wakil Ketua Umum Kadin Jabar - Aulia Arif, Wakil Ketua Umum Kadin Jabar - M Bagus Maulana dan Ketua Kadin Kab Bandung – M. Iqbal.

Komisaris Whuush Ojol - H. Mumu, Direktur Utama Whuush Ojol - Wahyu Suhada, Direktur Keuangan Whuush Ojol - Adi Tri Sudrajat, Direktur Pemasaran Whuush Ojol – Yana.

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Adapun dari bank bjb dihadiri oleh Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Korporasi dan UMKM Yana Mulyana, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran.

Kolaborasi tersebut mencerminkan peran bank bjb yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang mampu menjembatani kebutuhan berbagai pelaku usaha melalui layanan perbankan yang komprehensif.