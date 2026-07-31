bank bjb Perluas Kolaborasi Pendidikan Lewat Program Dana Pensiun Berkelanjutan

jpnn.com, BANDUNG - Perencanaan keuangan sejak dini, termasuk mempersiapkan dana pensiun, merupakan bagian penting dalam membangun masa depan yang lebih sejahtera.

Sejalan dengan hal itu, bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan solusi keuangan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Kali ini, komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bank bjb (bjb siap) dengan Universitas Al-Ma'soem.

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Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Rinda Merindawati, Pemimpin Unit DPLK bank bjb, bersama Ir. H. Dadang Mohamad, MSCE., Ph.D, Rektor Universitas Al-Ma'soem, di Kampus Universitas Al-Ma'soem, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 30 Juli 2026.

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas akses perencanaan keuangan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas Al-Ma'soem melalui program pensiun yang profesional dan berkelanjutan.

Juga, menjadi simbol komitmen kedua institusi dalam membangun sinergi yang saling menguntungkan melalui penyediaan layanan dana pensiun yang memberikan nilai tambah bagi seluruh pegawai Universitas Al-Ma'soem.

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Diwaktu yang sama, dilakukan juga penandatanganan pemberian fasilitas kredit ritel bagi pegawai di lingkungan Kampus Universitas Al-Masoem yang ditandatangani oleh Gita Rostika, Pemimpin Kantor Cabang Jatinangor, bersama Dr. H. Tonton Taufik, Wakil Rektor.

Acara penandatanganan turut dihadiri Ketua Yayasan Al-Ma'soem Prof. Dr. Ir. H. Ceppy Nasahi, Wakil Rektor Dr. H. Tonton Taufik, Wakil Rektor I Bidang Akademik Encep Supriatna, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr. Ryzki Wiryawan, serta Sekretaris Eksekutif Rektor Dr. Yudhy.