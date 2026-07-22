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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

bank bjb Perluas Pembiayaan KUR PMI, Dukung Generasi Muda Raih Peluang Kerja Global

Rabu, 22 Juli 2026 – 09:52 WIB
bank bjb Perluas Pembiayaan KUR PMI, Dukung Generasi Muda Raih Peluang Kerja Global - JPNN.COM
bank bjb memperluas pembiayaan KUR PMI untuk mendukung generasi muda bekerja di luar negeri. Foto: bjb

jpnn.com, JATINANGOR - bank bjb senantiasa terus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kali ini, bank bjb Kantor Cabang Jatinangor menjalin kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Asta Karya dalam penyaluran dan penanggungan fasilitas Kredit Usaha Rakyat Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) bagi siswa calon peserta program pemagangan ke Jepang.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026, di Jatinangor National Golf VIP Room, Kabupaten Sumedang, sebagai langkah nyata memperluas akses pembiayaan produktif sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

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Kerja sama dengan (LPK) Asta Karya menjadi bagian dari strategi berkelanjutan bank bjb dalam menghadirkan layanan keuangan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi ekonomi daerah, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia.

PKS dihadiri CEO Regional 3 bank bjb Asep Wahyu Ismail beserta jajaran, Pemimpin Cabang bank bjb Jatinangor Gita Rostika beserta jajaran, serta Ketua LPK Asta Karya Muhamad Arif Ramadhan beserta jajaran. 

bank bjb menilai, sinergi antara sektor perbankan dan lembaga pelatihan kerja menjadi fondasi penting dalam menciptakan tenaga kerja Indonesia yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di pasar kerja internasional.

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Melalui kolaborasi tersebut, bank bjb menyediakan fasilitas KUR PMI yang memberikan akses pembiayaan mudah, terjangkau, dan tepat sasaran bagi calon peserta program pemagangan ke Jepang.

Skema pembiayaan tersebut diharapkan membantu peserta memenuhi kebutuhan biaya persiapan keberangkatan sehingga mereka dapat mengikuti seluruh tahapan program secara optimal tanpa terkendala keterbatasan finansial.

bank bjb memperluas pembiayaan KUR PMI untuk mendukung generasi muda bekerja di luar negeri.

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TAGS   Bank BJB  Asta Karya  KUR PMI  Kolaborasi Strategis  PMI 
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