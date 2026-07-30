bank bjb Perluas Potensi Bisnis Melalui Kemitraan Strategis Bersama Yayasan Adi Upaya

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperluas jangkauan layanan keuangan melalui penguatan kolaborasi strategis dengan berbagai institusi sebagai bagian dari komitmennya terhadap peningkatan inklusi keuangan.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Yayasan Adi Upaya (Yasau), yang dilaksanakan pada Rabu, 29 Juli 2026, di Menara bank bjb, Bandung.

Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi bank bjb dalam mengoptimalkan potensi bisnis sekaligus menghadirkan solusi layanan keuangan yang lebih komprehensif bagi institusi pendidikan, kesehatan, dan sosial di bawah naungan Yayasan Adi Upaya.

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Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Nunung Suhartini, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Universitas Nurtanio (Unnur), dan Politeknik Kesehatan TNI AU Ciumbuleuit sebagai simbol dimulainya kolaborasi strategis kedua institusi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Konsumer Maman Rukmana, CEO Regional 2 Hindun Herdiyani, Pemimpin bank bjb Kantor Cabang Bekasi Sigit Lesmana, Pemimpin bank bjb Kantor Cabang Majalaya Dwi Corry Copriyani, serta dari pihak Yayasan Adi Upaya.

Hadir Ketua Umum Marsekal Muda TNI (Pur) Dr. Jemi Trisonjaya, S.M., M.Tr.(Han), M.I.Pol beserta jajaran pengurus yayasan dan pimpinan perguruan tinggi di bawah naungan Yasau, yaitu Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Rektor Universitas Nurtanio (Unnur), Direktur Politeknik Kesehatan TNI AU Ciumbuleit.

Sebagai informasi, Yayasan Adi Upaya merupakan lembaga nirlaba di bawah pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) yang bergerak pada bidang sosial, pendidikan, kemanusiaan, keagamaan, dan kesehatan.

Dalam bidang pendidikan, Yasau menaungi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) di Jakarta, Universitas Nurtanio (Unnur) di Bandung, serta Institut Teknologi Dirgantara (ITD) Adisutjipto di Yogyakarta.