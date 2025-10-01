bank bjb Permudah Akses Investasi Masyarakat dengan ORI028

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menunjukkan dukungannya dalam program pemerintah melalui partisipasi aktif pada penawaran Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri Obligasi Negara Ritel (ORI) 028. Produk investasi ini resmi dibuka mulai 29 September hingga 23 Oktober 2025 dan dapat diakses secara mudah melalui layanan bank bjb.

ORI028 hadir sebagai pilihan investasi mudah, nyaman dan menguntungkan. Dengan kupon tetap yang ditawarkan, instrumen ini menjadi salah satu cara efektif untuk berinvestasi sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan negara.

bank bjb memberikan akses yang luas bagi nasabah maupun calon investor untuk memesan ORI028 secara online. Cukup dengan mengunjungi laman resmi di infobjb.id/sbn, siapa pun dapat mendaftar dan melakukan pembelian dengan proses yang cepat dan praktis.

ORI028 menawarkan dua tenor, yaitu tiga tahun (ORI028T3) dengan kupon tetap sebesar 5,35% per tahun, dan enam tahun (ORI028T6) dengan kupon sebesar 5,65% per tahun. Tingkat kupon ini bersifat fixed rate dan dibayarkan setiap bulan hingga jatuh tempo.

Di tengah tren penurunan suku bunga, ORI028 menjadi instrumen yang kompetitif. Kupon yang diberikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata bunga deposito perbankan, sehingga memberikan nilai tambah bagi investor ritel.

Selain itu, ORI028 memberikan keuntungan pajak yang lebih rendah dibandingkan deposito. Pajak kupon ORI028 hanya sebesar 10%, sementara pajak bunga deposito mencapai 20%. Hal ini menjadikan hasil bersih yang diterima investor jauh lebih optimal.

Dari sisi keamanan, ORI028 menjadi instrumen investasi yang sepenuhnya dijamin oleh pemerintah. Seluruh nilai pokok yang ditanamkan akan dikembalikan saat jatuh tempo, sehingga memberikan ketenangan penuh bagi para investor.

bank bjb menghadirkan layanan pemesanan ORI028 secara inklusif dengan batas pembelian yang terjangkau. Masyarakat dapat mulai berinvestasi dari nominal Rp1 juta hingga batas maksimal Rp5 miliar untuk tenor tiga tahun dan Rp10 miliar untuk tenor enam tahun.