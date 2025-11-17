Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

bank bjb Permudah Akses Investasi Melalui Sukuk Tabungan ST015

Senin, 17 November 2025 – 16:12 WIB
bank bjb tawarkan Sukuk Tabungan ST015, investasi mudah dan aman untuk masyarakat luas. Foto: bjb

jpnn.com, BANDUNG - Investasi kini makin mudah dijangkau, termasuk oleh generasi muda yang baru memulai perjalanan finansialnya.

Perkembangan teknologi telah membuka akses luas, dan bank bjb hadir untuk mempermudah masyarakat mengambil langkah awal menuju masa depan finansial yang lebih stabil.

Seiring meningkatnya kesadaran finansial, investasi menjadi kebutuhan utama. Kesadaran bahwa aset harus bertumbuh untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang mendorong masyarakat memilih instrumen investasi yang mudah, pasti, dan memberikan manfaat.

Di sinilah bank bjb berperan sebagai mitra keuangan yang terpercaya. bank bjb kembali menghadirkan kemudahan investasi melalui Sukuk Tabungan seri ST015.

Produk ini diterbitkan pemerintah dan menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan mudah, terjangkau, serta berdampak langsung bagi pembangunan negara.

Masa penawaran ST015 berlangsung sejak 10 November hingga 3 Desember 2025. ST015 tersedia dalam dua tenor, yakni 2 tahun dengan imbal hasil 5,20% per tahun dan 4 tahun dengan imbal hasil 5,45% per tahun.

Tingkat imbal hasilnya berbentuk floating with floor. Instrumen berbasis syariah ini dikelola dengan prinsip amanah dan diawasi langsung pemerintah, sehingga aman untuk investor pemula maupun berpengalaman.

Investasi di ST015 tidak hanya memberikan imbal hasil menarik, tetapi juga mendukung pembiayaan program pembangunan negara.

