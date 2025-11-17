Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

bank bjb Raih Predikat Excellent di ICSQ Award 2025, Bukti Komitmen Layanan

Senin, 17 November 2025 – 11:07 WIB
bank bjb Raih Predikat Excellent di ICSQ Award 2025, Bukti Komitmen Layanan - JPNN.COM
bank bjb meraih ICSQ Award 2025 sebagai bukti konsistensi dalam meningkatkan kualitas layanan nasabah. Foto: bjb

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb berhasil meraih penghargaan Indonesia Customer Service Quality Award (ICSQ Award 2025) yang diselenggarakan Majalah SWA bersama Business Digest.

Dalam ajang tersebut, bank bjb dinobatkan sebagai 1st Winner dengan predikat Excellent untuk kategori Bank Pembangunan Daerah.

Penghargaan ini diberikan kepada merek yang dinilai mampu menjaga kualitas layanan secara konsisten dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

Capaian tersebut menjadi bukti komitmen bank bjb dalam menghadirkan pelayanan terbaik, tidak hanya melalui pengembangan produk dan teknologi, tetapi juga melalui penguatan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan nasabah.

bank bjb menyampaikan bahwa apresiasi ini menjadi motivasi bagi seluruh insan perusahaan untuk terus menghadirkan layanan yang unggul, humanis, dan berbasis teknologi.

Dukungan dari nasabah serta penilaian positif dari Majalah SWA menjadi dorongan untuk terus berinovasi demi memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, bank bjb telah melakukan modernisasi layanan secara menyeluruh, mulai dari transformasi digital hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di lini frontliner.

Pengembangan mobile banking DIGI bank bjb serta perluasan ekosistem layanan digital menjadi bagian dari upaya memudahkan transaksi nasabah di berbagai situasi.

bank bjb meraih ICSQ Award 2025 sebagai bukti konsistensi dalam meningkatkan kualitas layanan nasabah.

TAGS   Bank BJB  BJB  Penghargaan  layanan nasabah 
