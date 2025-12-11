bank bjb Sabet Penghargaan detikJabar Awards 2025, Inovasi Digital Jadi Penopang Utama

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb menerima penghargaan pada ajang detikJabar Awards 2025 sebagai bentuk apresiasi atas upaya perseroan dalam memperkuat inovasi digital, menyediakan layanan keuangan yang inklusif, dan berkontribusi terhadap perkembangan daerah.

Penghargaan tersebut diterima oleh CEO Regional II bank bjb, Mohammad Mufti, dalam malam penganugerahan yang berlangsung di Hotel Salak The Heritage, Bogor.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap program-program bank bjb yang mendorong digitalisasi layanan publik, peningkatan akses keuangan, dan penguatan literasi masyarakat.

Baca Juga: Bank bjb Mantapkan Arah Tata Kelola Perusahaan Melalui RUPS LB 2025

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan serta menegaskan posisi bank bjb sebagai mitra pembangunan daerah.

“Terima kasih kepada detikJabar atas penghargaan yang diberikan kepada bank bjb. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan layanan yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi dan peningkatan kualitas layanan merupakan bagian penting dari arah pengembangan perusahaan, termasuk dalam memperluas ekosistem keuangan digital yang mudah dan dapat diandalkan,” ujarnya.

Sejumlah inisiatif digital bank bjb menjadi bagian dari evaluasi penghargaan, termasuk:

Baca Juga: bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Ajang Tangerang 10K 2025

· DigiCash bank bjb yaitu layanan uang elektronik berbasis server yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi QRIS tanpa harus membuka rekening bank bjb. Produk ini ditujukan untuk memperluas akses transaksi digital secara mudah, efisien, dan sesuai standar regulasi pembayaran;

· bjb Go Smart City yaitu Platform terintegrasi yang mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara end-to-end. Melalui program ini, bank bjb berkontribusi mendukung transparansi, efisiensi, dan akurasi transaksi publik, sekaligus memperkuat tata kelola layanan pemerintah daerah;