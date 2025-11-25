Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

bank bjb Salurkan Beasiswa S2 untuk Lulusan Terbaik Universitas Ekuitas Indonesia

Selasa, 25 November 2025 – 20:08 WIB
bank bjb beri beasiswa S2 bagi lulusan terbaik Universitas Ekuitas Indonesia pada wisuda 2025. Foto: bjb

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menunjukkan dedikasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberian beasiswa S2 bagi lulusan terbaik Universitas Ekuitas Indonesia, yang diumumkan dalam Wisuda Gelombang I Tahun Akademik 2024/2025 di Sabuga Bandung, Kamis (21/11).

Program beasiswa ini merupakan bagian dari dukungan bank bjb di bidang pendidikan, yang diselenggarakan secara konsisten setiap tahun.

Universitas Ekuitas Indonesia melantik 496 wisudawan pada kesempatan tersebut. Turut hadir R. Lina Risnaeni Ahmad Pemimpin bjb University dan M. Fajar Firdaus Deputy CEO Regional 1 bank bjb mewakili manajemen bank bjb mempertegas peran aktif bank bjb dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia dan penguatan lembaga pendidikan tinggi.

Pemberian beasiswa S2 ini menjadi bentuk kontribusi sosial bank bjb dalam membuka akses pendidikan lanjutan bagi lulusan berprestasi. Program tersebut diberikan sebagai dukungan nyata bagi pengembangan kompetensi generasi muda, tanpa keterikatan komersial.

bank bjb berharap lulusan terbaik dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, memperluas wawasan akademik, dan meningkatkan kemampuan profesional yang dibutuhkan di dunia kerja.

Sinergitas antara bank bjb dan Universitas Ekuitas Indonesia diwujudkan melalui berbagai inisiatif strategis. Selain beasiswa, dukungan menyeluruh bank bjb juga meliputi:

bank bjb menghadirkan sistem pembayaran pendidikan melalui bjb Edupay dengan DIGI bank bjb, yang mempermudah mahasiswa dalam melakukan transaksi biaya kuliah secara mudah dan efisien. Langkah ini mendorong tata kelola kampus yang lebih modern.

bank bjb secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan mahasiswa, antara lain edukasi dan literasi keuangan, seminar dan pelatihan kewirausahaan, pembukaan peluang magang di lingkungan bank bjb. Kegiatan ini berfungsi sebagai ruang pembelajaran yang memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai dunia keuangan.

