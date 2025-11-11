bank bjb Sukses Warnai West Java Festival dengan Promo dan Edukasi Digital

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb memberikan dukungan penuh dalam gelaran West Java Festival (WJF) 2025 dengan mengusung tema “Gapura Panca Waluya.” Tema ini menggambarkan lima nilai luhur yang menjadi prinsip masyarakat Sunda, mencakup Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer yang bertujuan menampilkan kekayaan budaya Jawa Barat sekaligus menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam sektor pariwisata berkelanjutan.

Secara perinci, kata Panca diambil dalam Bahasa Sunda yang berarti lima, dan Waluya berarti kesempurnaan atau keselamatan. Acara yang digelar pada 8–9 November 2025 di kawasan Kiara Artha Park, Bandung dan sekitarnya berhasil menarik ribuan pengunjung dari berbagai daerah.

Festival yang menggabungkan unsur budaya, hiburan, kuliner, dan ekonomi kreatif ini menjadi ajang lintas generasi yang menyatukan tradisi dengan inovasi.

Dari kesejahteraan menuju kearifan, festival WJF 2025 ini menjadi refleksi karakter masyarakat Jawa Barat melalui pengalaman wisata yang berkelanjutan, kreatif, dan beretika.

Kemeriahan terasa sejak hari pertama ketika masyarakat mulai memadati area festival sejak pagi. Antusiasme pengunjung luar biasa tinggi, terlihat dari ramainya stan kuliner, arena permainan tradisional, hingga panggung hiburan yang tak pernah sepi penonton. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa West Java Festival terus menjadi ikon perayaan budaya kebanggaan Jawa Barat.

Sebagai bank kebanggaan masyarakat Jawa Barat, kehadiran bank bjb bukan hanya sebagai sponsor, tetapi juga mitra strategis yang berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan literasi keuangan digital di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan, bank bjb menghadirkan sejumlah promo menarik yang dapat dinikmati oleh pengunjung WJF 2025, di antaranya voucher diskon yang bisa didapatkan dengan melakukan transaksi di tenant-tenant yang berpartisipasi. Untuk mendapatkan voucher ini, pengunjung cukup mengunduh aplikasi DIGI bank bjb dan melakukan aktivasi, atau telah membuka tabungan T-Samsat.

Bagi pengunjung yang bertransaksi di tenant-tenant WJF juga berkesempatan memperoleh hadiah menarik dengan mencoba peruntungan melalui Wheel of Fortune, cukup dengan memperlihatkan bukti transaksi. Selain itu, pengunjung dapat memanfaatkan layanan pengisian daya ponsel, menikmati refreshment di booth bank bjb.