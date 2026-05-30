Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

bank bjb Tingkatkan Layanan Perbankan melalui Kerja Sama dengan Lanud Husein Sastranegara

Sabtu, 30 Mei 2026 – 14:13 WIB
bank bjb Tingkatkan Layanan Perbankan melalui Kerja Sama dengan Lanud Husein Sastranegara - JPNN.COM
bank bjb perkuat kerja sama dengan Lanud Husein Sastranegara untuk perluas layanan keuangan anggota. Foto: bjb

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali memperkuat sinergi strategis dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) melalui penandatanganan Pedoman Kerja Sama dengan Pangkalan Udara (Lanud) Husein Sastranegara.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperluas jangkauan layanan perbankan sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Penandatanganan kerja sama dilaksanakan di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, pada Senin (25/5/2026).

Baca Juga:

Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Komandan Lanud Husein Sastranegara Marsekal Pertama TNI MD Irman Fathurahman dan Pemimpin Cabang bank bjb Tamansari Adytia Sovana.

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Konsumer bank bjb Maman Rukmana bersama jajaran manajemen bank bjb dan perwakilan Lanud Husein Sastranegara.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi anggota kesatuan TNI AU, khususnya personel Lanud Husein Sastranegara.

Baca Juga:

Kerja sama tersebut mencakup penyaluran tunjangan kinerja kepada 441 anggota Lanud Husein Sastranegara melalui produk Tandamata Payroll bank bjb.

Selain itu, bank bjb juga menyediakan fasilitas kredit ritel, layanan bantuan penagihan, serta pembayaran kolektif angsuran fasilitas kredit ritel.

bank bjb perkuat kerja sama dengan Lanud Husein Sastranegara untuk perluas layanan keuangan anggota.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank BJB  TNI AU  Lanud Husein Sastranegara  Layanan Perbankan 
BERITA BANK BJB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp