Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

bank bjb Umumkan Penunjukan Resmi Direktur Pengganti Dirut

Senin, 17 November 2025 – 16:51 WIB
bank bjb Umumkan Penunjukan Resmi Direktur Pengganti Dirut - JPNN.COM
Direktur Pengganti Dirut BJB Ayi Subarna. Foto: bjb

jpnn.com, BANDUNG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) mengumumkan kabar duka atas wafatnya Direktur Utama Perseroan, Yusuf Saadudin, pada Jumat, 14 November 2025.

Manajemen bank bjb menyampaikan belasungkawa mendalam dan mendoakan almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Sebagai langkah memastikan keberlanjutan operasional, bank bjb menunjuk Direktur Operasional dan Teknologi Informasi, Ayi Subarna, sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama untuk masa enam bulan.

Baca Juga:

Penunjukan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 0565/SK/DIR-CSE/2025 tanggal 15 November 2025, hingga ditetapkannya Direktur Utama definitif.

bank bjb menegaskan seluruh layanan dan kegiatan operasional tetap berjalan normal di bawah koordinasi Direksi.

Perseroan juga berkomitmen menyediakan informasi resmi melalui kanal komunikasi terverifikasi, serta mengimbau publik mengacu pada sumber resmi perusahaan terkait perkembangan manajemen.

Baca Juga:

Penunjukan Ayi Subarna sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama menjadi langkah strategis Perseroan untuk menjaga stabilitas, memperkuat arah transformasi, serta memastikan agenda bisnis berkelanjutan tetap berjalan.

bank bjb menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

bank bjb menunjuk Ayi Subarna sebagai Direktur Pengganti Dirut untuk memastikan operasional tetap stabil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank BJB  direktur utama  Ayi Subarna  dirut 
BERITA BANK BJB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp