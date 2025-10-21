bank bjb & Vindes Hadirkan Keseruan Bahkan Voli 3, Menabung Bisa Dapat Tiket Nonton!

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menghadirkan kejutan menarik bagi para nasabah dan masyarakat dengan berkolaborasi bersama Vindes pada program “Bahkan Voli 3” yang siap menyuguhkan hiburan olahraga melalui gelaran Vindes Sport dengan konsep sportainment yang unik dan penuh energi.

Sebagai bank yang selalu mendukung kegiatan positif, termasuk olahraga, bank bjb secara konsisten terus menghadirkan pengalaman berbeda dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat, terutama generasi muda yang aktif dan dinamis. Melalui dukungan terhadap kegiatan sportainment, bank bjb ingin menularkan semangat hidup sehat sekaligus memperkuat budaya menabung.

Ajang Bahkan Voli 3 akan menjadi tontonan yang penuh keseruan, mempertemukan dua tim spesial yaitu The Musician melawan The Actors, dalam pertandingan yang tak hanya seru tetapi juga sarat hiburan.

Acara ini akan digelar pada Sabtu, 15 November 2025 di Mahaka Square Jakarta, dan diharapkan akan kembali menghadirkan antusiasme tinggi sebagaimana pada gelaran sebelumnya.

Antusiasme penonton di acara Vindes Sport sebelumnya menjadi bukti bahwa publik sangat merindukan hiburan olahraga yang menggabungkan unsur fun, entertainment, dan sport dalam satu kemasan. Oleh karena itu, bank bjb mengajak masyarakat, khususnya para pecinta voli, untuk kembali meramaikan dan hadir secara langsung menyaksikan keseruan Bahkan Voli 3.

Tak sekadar menonton, masyarakat juga bisa mendapatkan tiket nonton dengan cara yang mudah dan menguntungkan, yaitu melalui program “Nabung Semakin Seru dengan bank bjb”. Program ini berlangsung mulai dari 14 Oktober 2025 hingga 14 November 2025, dengan berbagai keuntungan menarik dan promo spesial bagi nasabah baru maupun existing.

bank bjb memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh tiket Bahkan Voli 3 hanya dengan menabung melalui produk tabungan unggulan seperti bjb Tandamata, bjb Tandamata Berjangka, serta program bjb Prioritas.

Untuk produk bjb Tandamata Berjangka, nasabah dapat memperoleh sejumlah tiket dengan melakukan setoran awal dan setoran bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditentukan.