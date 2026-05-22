Bank Danamon Raih Penghargaan di Ajang LinkedIn Talent Awards Indonesia 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia (Danamon) meraih penghargaan di ajang LinkedIn Talent Awards Indonesia 2025, pada Kamis (7/5).

Hal ini menegaskan konsistensinya selama empat tahun berturut-turut sejak 2021.

Tahun ini, Danamon meraih kategori “AI Pioneer – Best Talent Acquisition Team”, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghadirkan inovasi pada proses rekrutmen berbasis teknologi.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas keberhasilan Danamon dalam mengoptimalkan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) melalui LinkedIn Talent Solutions, termasuk melalui AI-Assisted Search, AI-Assisted Messaging, serta capaian AI InMail Acceptance Rate yang tinggi sebagai indikator kuatnya engagement kandidat.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen Danamon dalam memanfaatkan teknologi AI secara bertanggung jawab dan relevan di seluruh proses talent acquisition. Melalui LinkedIn Talent Solutions, kami terus berupaya menghadirkan proses rekrutmen yang lebih presisi, inklusif, dan berfokus pada kualitas engagement kandidat, sejalan dengan kebutuhan transformasi bisnis Danamon," ujar Evi Damayanti, Chief Human Capital and Operations Officer Danamon.

Penghargaan yang diraih oleh Danamon pada LinkedIn Talent Awards Indonesia 2025 ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi pengelolaan talenta secara berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence menjadi bagian dari upaya Danamon dalam memperkuat proses rekrutmen serta pengembangan sumber daya manusia guna mendukung transformasi bisnis.

Melalui Employee Value Proposition “Let’s GROW”, Danamon menghadirkan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan karier dan pembelajaran berkelanjutan, didukung oleh program seperti Danamon Bankers Trainee, Danamon Technology Trainee, Danamon Banking Officer, dan Danamon SME Trainee.(chi/jpnn)