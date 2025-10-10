Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Tak Sampai 5 Persen, Pengamat: Pemerintah Jangan Lengah

Jumat, 10 Oktober 2025 – 11:05 WIB
Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Tak Sampai 5 Persen, Pengamat: Pemerintah Jangan Lengah - JPNN.COM
Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,8% pada tahun ini. Ilustrasi/FOTO: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,8 persen pada tahun ini. 

Meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, angka ini dinilai masih rendah dan perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyoroti prediksi 4,8 persen tersebut masih berada di bawah target ideal yang sering diasumsikan pemerintah.

Baca Juga:

"Artinya, kan, masih di bawah lima persen mbak, pertumbuhan yang diasumsi, yang diprediksikan oleh Bank Dunia ya," ujar Trubus Rahadiansyah saat dihubungi jpnn.com, Kamis (9/10).

Menurut Trubus, angka di bawah lima persen mengindikasikan laju pertumbuhan masih rendah, terutama dibandingkan dengan prediksi era Jokowi, yang pernah mencapai lima persen.

Dia membandingkan angka tersebut dengan target pertumbuhan yang diakui Indonesia, yakni sebesar 5,12 persen.

Baca Juga:

"Sementara target kita yang di Indonesia diakui (catatan BPS Triwulan II-2025, red), kan 5,12 kan. 5,12 persen, kan, Indonesia," tegasnya.

Trubus menilai, catatan Bank Dunia ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar tidak lengah dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,8% pada tahun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Dunia  Ekonomi  pertumbuhan ekonomi  lapangan kerja 
BERITA BANK DUNIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp