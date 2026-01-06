Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Indonesia: Inflasi 2025 Terjaga 2,92 Persen, Sesuai Target

Selasa, 06 Januari 2026 – 20:24 WIB
Bank Indonesia: Inflasi 2025 Terjaga 2,92 Persen, Sesuai Target
Gedung Bank Indonesia. ilustrasi. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sepanjang 2025 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi IHK pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,64 persen secara bulanan (mtm).

Sementara itu, secara tahunan, inflasi IHK 2025 berada di level 2,92 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan angka ini menunjukkan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga sesuai target.

Menurut Ramdan, inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasarannya ini hasil dari penerapan konsistensi kebijakan moneter bank sentral.

Selain itu, capaian ini juga disebut didukung eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Ramdan juga menyoroti peran penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional dalam menjaga stabilitas harga.

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027," ujar Ramdan dikutip Selasa (6/1).



