Bank Indonesia Pertahankan BI-Rate 5,75%

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75%.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 21-22 Juli 2026.

Selain menahan BI-Rate, Bank Indonesia menetapkan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

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Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan BI memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing.

Langkah perluasan kebijakan tersebut juga ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah.

Di samping itu, kebijakan diambil dalam rangka mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA).

Upaya tersebut turut diarahkan untuk meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang serta perbankan.

"Keputusan BI-Rate dan kebijakan lain dimaksud merupakan bagian terintegrasi dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang tetap konsisten," kata Perry dalam konferensi pers RDG bulanan BI, Rabu (22/7).