Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Bank Jago Sulap Tirai Kedai Jadi Ruang Promosi UMKM Selama Ramadan

Kamis, 12 Maret 2026 – 12:16 WIB
Bank Jago Sulap Tirai Kedai Jadi Ruang Promosi UMKM Selama Ramadan - JPNN.COM
Tirai penutup kedai makan yang biasanya tertutup di siang hari selama Ramadan sebagai media promosi kreatif bagi UMKM. Foto dokumentasi Bank Jago

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Jago Tbk menunjukkan komitmennya dalam mendukung ekosistem usaha lokal di Indonesia.

Pada Ramadan 2026, bank itu meluncurkan kampanye inovatif bertajuk “Berkantong Royong”. 

Inisiatif itu tersebut unik karena memanfaatkan tirai penutup kedai makan yang biasanya tertutup di siang hari selama bulan puasa sebagai media promosi kreatif bagi para pelaku usaha lokal.

Baca Juga:

"Gerakan ini bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan perwujudan semangat toleransi dan kebersamaan," kata Head of Retail Banking Brand & Marketing Bank Jago, Michael Hartawan dalam pernyataan resminya, Kamis (12/3).

Melalui fitur Kantong Bersama, Bank Jago menjembatani kolaborasi antara pemilik kedai dan pengusaha lokal agar tetap produktif dan tumbuh bersama di tengah pembatasan jam operasional saat Ramadan.

“Kami ingin menghadirkan semangat Ramadan sebagai momen penuh berkah dengan menciptakan ruang kolaborasi bagi pelaku usaha untuk saling mendukung,” ujar Michael.

Baca Juga:

Program itu merupakan kelanjutan dari kesuksesan kampanye tahun lalu.

Bank Jago juga memfasilitasi ratusan usaha lokal di wilayah Jakarta hingga Bali.

Bank Jago memanfaatkan tirai penutup kedai makan jadi ruang promosi UMKM selama Ramadan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Jago  UMKM  kedai  Ramadan 
BERITA BANK JAGO LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp