Bank Jakarta Dorong Transaksi Non-Tunai di Pasar Malem Narasi 2025

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta menghadirkan sistem pembayaran resmi dalam gelaran Pasar Malem Narasi 2025 yang berlangsung di Hutan Kota, GBK, pada Jakarta 25-26 Oktober 2025.

Kehadiran itu sebagai upaya mendorong penggunaan transaksi non-tunai khususnya bagi generasi muda.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hadir dalam pembukaan acara tersebut menyambut baik kolaborasi lintas pihak di Pasar Malam Narasi 2025.

Dia mengaku acara tersebut sangat meriah dan pedagang UMKM mendapatkan kesempatan untuk bisa menjual barang-barangnya.

“Saya terus terang merasakan seperti ketika waktu saya kecil di kampung halaman yang namanya Pasar Malam, persis seperti ini,” ucap Pramono dalam keterangannya, pada Senin (27/10).

Menurut dia, kegiatan serupa diharapkan bisa digelar di berbagai wilayah Jakarta agar lebih banyak warga dapat menikmati suasana kebersamaan dan mendukung ekonomi lokal.

“Saya tadi juga menawarkan kepada panitia, jangan hanya di GBK, kalau mau di Lapangan Banteng atau tempat yang lain, Jakarta dengan senang hati bersedia untuk bekerja sama,” kata dia.

Dengan kemudahan transaksi yang ditawarkan, Bank Jakarta turut menggandeng pelaku UMKM yang menjadi tenant untuk menerapkan pembayaran secara non-tunai, salah satunya dengan metode scan QRIS.