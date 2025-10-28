Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Jakarta Dorong Transaksi Non-Tunai di Pasar Malem Narasi 2025

Selasa, 28 Oktober 2025 – 01:23 WIB
Bank Jakarta Dorong Transaksi Non-Tunai di Pasar Malem Narasi 2025 - JPNN.COM
Bank Jakarta menghadirkan sistem pembayaran resmi dalam gelaran Pasar Malem Narasi 2025 di Hutan Kota, GBK, pada Jakarta 25-26 Oktober 2025. Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta menghadirkan sistem pembayaran resmi dalam gelaran Pasar Malem Narasi 2025 yang berlangsung di Hutan Kota, GBK, pada Jakarta 25-26 Oktober 2025.

Kehadiran itu sebagai upaya mendorong penggunaan transaksi non-tunai khususnya bagi generasi muda.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hadir dalam pembukaan acara tersebut menyambut baik kolaborasi lintas pihak di Pasar Malam Narasi 2025.

Baca Juga:

Dia mengaku acara tersebut sangat meriah dan pedagang UMKM mendapatkan kesempatan untuk bisa menjual barang-barangnya.

“Saya terus terang merasakan seperti ketika waktu saya kecil di kampung halaman yang namanya Pasar Malam, persis seperti ini,” ucap Pramono dalam keterangannya, pada Senin (27/10).

Menurut dia, kegiatan serupa diharapkan bisa digelar di berbagai wilayah Jakarta agar lebih banyak warga dapat menikmati suasana kebersamaan dan mendukung ekonomi lokal.

Baca Juga:

“Saya tadi juga menawarkan kepada panitia, jangan hanya di GBK, kalau mau di Lapangan Banteng atau tempat yang lain, Jakarta dengan senang hati bersedia untuk bekerja sama,” kata dia.

Dengan kemudahan transaksi yang ditawarkan, Bank Jakarta turut menggandeng pelaku UMKM yang menjadi tenant untuk menerapkan pembayaran secara non-tunai, salah satunya dengan metode scan QRIS.

Kehadiran itu sebagai upaya mendorong penggunaan transaksi non-tunai khususnya bagi generasi muda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Jakarta  transaksi nontunai  Pasar Malem Narasi 2025  generasi muda 
BERITA BANK JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp