Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Seputar Mudik

Bank Jakarta Kembali Dukung Program Mudik Gratis Pemprov DKI

Rabu, 18 Maret 2026 – 14:49 WIB
Bank Jakarta Kembali Dukung Program Mudik Gratis Pemprov DKI - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memberangkatkan bus mudik gratis di Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/3). Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta kembali mendukung Program Mudik Gratis Lebaran di tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bank Jakarta menyediakan 20 bus dengan berbagai tujuan mudik diberangkatkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/3).

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menjelaskan bahwa dukungan tersebut merupakan komitmen Bank Jakarta dalam memberikan dukungan transportasi mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat DKI Jakarta.

Sebagai BUMD DKI Jakarta, kata Agus, dukungan Bank Jakarta dalam program Mudik Gratis Lebaran 2026 ini adalah wujud sinergi berkelanjutan dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kemudahan bagi warga.

“Bank Jakarta menyediakan total 20 bus dengan tujuan Semarang, Solo, Lampung, Sidoarjo, Kediri, Yogyakarta, Purwokerto, dan Wonogiri,” ucap Agus dalam keterangannya, pada Rabu (18/3).

Selain mendukung program mudik gratis, Bank Jakarta juga menyediakan Posko Mudik Bank Jakarta yang berlokasi di Rest Area KM 429 Semarang dari tanggal 14 sampai dengan 20 Maret 2026.

Posko itu disiapkan untuk memberikan fasilitas istirahat dan layanan bagi para pemudik yang melakukan perjalanan menuju berbagai daerah di Pulau Jawa.

Melalui posko tersebut, para pemudik dapat memanfaatkan berbagai fasilitas seperti area istirahat, kursi pijat, wifi gratis, dan charger gratis.

Bank Jakarta menyediakan 20 bus dengan berbagai tujuan mudik yang diberangkatkan bersama total 744 bus

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Jakarta  Mudik Gratis  Ramadan  Pemprov DKI 
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp